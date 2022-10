Imprensa internacional destaca polarização e ameaças à democracia durante eleição no Brasil

Publicidade

As eleições no Brasil despertam a atenção de governos e imprensa de diversos países. Nesta reta final, jornais como The New York Times e El País acompanham de perto os desdobramentos das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até a votação deste domingo, 30.

A imprensa internacional destaca o difícil momento do País, a polarização e o futuro da democracia e de temas como a Amazônia.

O jornal americano The Washington Post publicou uma análise nesta sexta-feira, 28, feita pela equipe da Bloomberg com o título “Eleitores do Brasil enfrentam uma escolha brutal”. Para o jornal, nenhuma das opções - Lula ou Bolsonaro - é a reposta que o País necessita e os brasileiros precisam pensar em qual não tornará as coisas piores.

Lula e Bolsonaro disputam segundo turno da eleição presidencial nesta domingo Foto: Amanda Perobelli/REUTERS e Dida Sampaio/ESTADÃO

A análise cita a disputa apertada e ressalta que, em caso de contestação do resultado e longa disputa pós-eleição, o Brasil sofreria com “uma paralisia na economia, mais divisões sociais e incerteza para o governo entrante”.

Em certa parte do texto, o jornal diz ser “surpreendente” o fato de a diferença entre Lula e Bolsonaro ser tão pequena, dada o comportamento do presidente durante a pandemia de covid-19 e os fracassos na área ambiental, além de ter causado o “enfraquecimento da democracia”.

Ainda nesta sexta-feira, o jornal americano The New York Times dedicou o episódio diário de seu podcast The Daily às eleições no Brasil. “Dois futuros se enfrentam no Brasil: o destino da democracia está em jogo na eleição mais importante do Brasil em décadas” traz um panorama histórico da vida política de cada candidato e os pontos pelos quais são criticados.

Amazônia

O mesmo jornal publicou na quinta-feira, 27, um vídeo que mostra a importância das eleições brasileiras para a Amazônia. A produção traz cenas de queimadas e garimpo. “Será uma eleição decisiva para todo o mundo”, ressalta o vídeo de pouco maios de seis minutos de duração.

A produção traz ainda trechos com o posicionamento de Lula e Bolsonaro sobre o tema. “Todos precisam de um presidente brasileiro que não vai queimar tudo”, diz o vídeo.

Amazônia é tema de preocupação em eleição deste ano Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Também na quinta-feira, o jornal britânico The Guardian publicou um editorial sobre a eleição no País com o título “A volta de Bolsonaro seria custosa a todos nós”. O texto fala muito da questão ambiental e diz que “o planeta não vai aguentar um segundo mandato do presidente de extrema direita que renasceu nas pesquisas”.

O Guardian cita ainda o assassinato de seu colaborador Dom Phillips e do ativista Bruno Pereira em junho, argumentando que o presidente “promoveu uma cultura cada vez mais perigosa para os defensores do meio ambiente”.

O jornal britânico também fala da situação da democracia no País. “Se Bolsonaro for reeleito, ele será encorajado e se beneficiará da presença fortalecida da direita no Congresso”. E finaliza dizendo que o resto do mundo já percebeu o que está em risco no Brasil e espera que os brasileiros também percebam.

Cobertura

O jornal espanhol El País tem publicado uma série de reportagens sobre as eleições brasileiras. Matérias mostram o espaço da centro direita que passou a ser ocupado pelo bolsonarismo, como cada campanha tem se saído ao longo do último mês e perfis de Lula e Bolsonaro.

Em um texto mais opinativo publicado na quinta-feira, 27, o El País afirma que o Brasil é o país tem um sistema de votação entre os mais seguros do mundo. “Eleições no Brasil, o triunfo das urnas (eletrônicas)” é o título do texto, que fala de como foi a votação no primeiro turno.

O jornal argentino Clarín destaca nesta sexta-feira o último debate entre os dois presidenciáveis. Com o título “Eleições no Brasil: debate do tudo ou nada no Rio, o último cara-a-cara entre Lula e Bolsonaro” o jornal diz que o evento será usado pelo presidente para tentar diminuir a vantagem do petista nas pesquisas.