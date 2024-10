Indefinição judicial deixa em aberto a realização ou não de segundo turno em cidade de MG; entenda

A cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, vive um momento de incerteza sobre a realização ou não do segundo turno das eleições na cidade, onde a atual prefeita e candidata à reeleição Elisa Araújo (PSD) e o ex-deputado estadual Tony Carlos (MDB) disputam a chefia do Executivo no município

O ex-deputado federal Anderson Adauto (PV), terceiro colocado na disputa, teve sua candidatura indeferida em primeira instância por dois processos que o condenaram por improbidade administrativa, suspendendo seus direitos políticos.

Fachada da Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) Foto: Reprodução/Google Street View

“Neste momento, não é possível afirmar o que acontecerá se o indeferimento do registro de candidatura for confirmado. É necessário aguardar a decisão em última instância e o trânsito em julgado do processo”, afirmou a Corte Eleitoral.

Em nota publicada em suas redes sociais, Adauto afirma que irá até a última instância para provar que está “no gozo dos seus direitos políticos, tanto no sentido de ser candidato quanto no de ser eleitor”. Segundo informações, o ex-deputado não comparecer às urnas no último domingo. A suspensão dos direitos políticos inclui, também, a suspensão do direito de votar.

Em um primeiro momento, a Justiça Eleitoral mineira afirmou que caso o TSE confirmasse a decisão da segunda instância, os votos recebidos por Adauto seriam anulados e Elisa seria reeleita em primeiro turno, mas voltou atrás e agora afirma que não há como saber o que acontecerá com o pleito na cidade.

Apesar do indefinição jurídica envolvendo o candidato já fora da disputa, os dois candidatos mantiveram suas agendas de campanha. Elisa afirmou que aguarda a decisão da Justiça mas que segue conversando com os eleitores.

“O nosso trabalho não vai parar. Aguardamos a decisão do TSE sobre o resultado final, mas seguimos conversando com os eleitores, apresentando nossas propostas, que inclusive muitas delas já possuem recursos e projetos prontos. A agenda de campanha segue a todo vapor, eu e meu vice, Mauricinho, estamos felizes com o resultado e confiantes que nesse segundo turno será ainda maior”, afirmou.

Já para Tony Carlos, não há a possibilidade da Justiça anular os votos do oponente e que, para ele, a disputa começa do “zero a zero”.