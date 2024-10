Uma coisa não tem nada a ver com a outra: o caráter do indivíduo não pode determinar qual a pena que deve ser aplicada por sua conduta. No caso do deputado, a máquina do Estado e as classes culturais decidiram, e vivem em pleno conforto com essa decisão, que a lei brasileira não pode ser aplicada. É como se ele fosse um vegetal. O STF determinou que Daniel Silveira, por ter feito o que fez, colocou-se fora da proteção que a Constituição Federal estabelece para todos os cidadãos do Brasil.

O deputado, em primeiro lugar, não poderia ter sido preso em flagrante, pois o delito do qual é acusado não foi cometido em flagrante. É um fato. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender Silveira dias depois do vídeo ser divulgado – o flagrante perpétuo, criação sem equivalentes no direito mundial. Pior que isso, ele não podia ser preso, ponto final. Não se trata de uma opinião. É o que está escrito no artigo 53 da Constituição: nenhum deputado ou senador pode ser punido, civil ou penalmente, por “quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.