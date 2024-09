Jair Bolsonaro faz publicação no X após vota temporária; rede continua bloqueada

Bolsonaro classificou as atitudes do ministro como “graves retrocessos à liberdade no Brasil”. Ele também cita as acusações de que Moraes teria pulado ritos para pedir relatórios ao Supremo Tribunal Eleitoral. “Quando a justiça age seletivamente, todos corremos risco”, escreveu.

O X está bloqueado desde 30 de agosto por ordem de Alexandre de Moraes. O ministro não publicou alterações nem ordens para Anatel. Segundo fontes técnicas ouvidas pelo Estadão sob condição de anonimato, é provável que uma instabilidade na rede de algumas operadoras possa ter derrubado o bloqueio. “Assim como o acesso pode cair por instabilidades de sinal, o boqueio também pode”, explicou.