Jorginho Mello acena a bolsonaristas e promete atenção à saúde em Santa Catarina

O novo governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e sua vice, Marilisa Boehm (PL), foram empossados neste domingo, 1º. A cerimônia ocorreu na sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. A programação de celebração da posse começou com um culto ecumênico na Catedral Metropolitana de Florianópolis.

Em seu discurso, o governador enfatizou o compromisso com a saúde no Estado e confirmou a primeira reunião como novo governador amanhã às 7h. O encontro será com a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, para apresentação de um plano de ação para a questão das cirurgias eletivas em Santa Catarina.

Ainda em discurso, Jorginho Mello celebrou a direita catarinense e os bolsonaristas, mas ressaltou o comprometimento em ser o “governador do relacionamento”. “Estarei aberto a ouvir e entender cada realidade. Como qualquer homem, tenho minhas convicções, preferências, valores. Mas como governador, tenho o dever de ouvir absolutamente todos e defender os catarinenses em todas as situações. Isso é fazer política”.

A cerimônia de posse teve início com a composição da mesa de autoridades, integrada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi; o comandante da 14º Brigada de Infantaria Motorizada, general Marcio Trindade; a senadora Ivette da Silveira; o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi; o procurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comin; deputados Mauricio Eskudlark (PL) e Kennedy Nunes (PTB).

Na sequência, o novo governador de Santa Catarina fez o juramento assim como a sua vice, e depois assinaram o termo de posse. Com isso, o presidente da Alesc, o deputado Moacir Sopelsa (MDB), declarou Jorginho e Marilisa empossados.

Secretariado

O novo secretariado do governador é composto por:

Alice Kuerten (Ação Social)

Aristides Cimadon (Educação)

Carmen Zanotto (Saúde)

Cleverson Siewert (Fazenda)

Coronel Armando (Defesa Civil)

Coronel Aurélio José Pelozato (PM)

Danieli Porporatti (Secretaria Geral)

Estêner Soratto (Casa Civil)

João Debiasi (Comunicação)

Márcio Vicari (procuradoria)

Moisés Diersmann (Administração)

Tenente-Coronel José Eduardo Vieira (Casa Militar)

Valdir Colatto (Agricultura)

Vânia Franco (Articulação Nacional)

