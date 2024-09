Datena diz não se arrepender e que repetiria cadeirada em Pablo Marçal para ‘lavar alma de milhões’

“Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas”, disse Datena na nota divulgada nesta segunda-feira.

Marçal disse em uma transmissão nas redes sociais que perdoa o apresentador pelo ato, mas reclamou que não recebeu solidariedade dos demais candidatos. O influenciador foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, onde passou a noite e terá alta na manhã desta segunda-feira, quando seguirá para o Instituto Médico Legal. A instituição não divulgou boletim médico, o que pode ocorrer somente com autorização do paciente. Na rede social, o ex-coach disse que sentiu dor ao respirar fundo e que sofreu uma fratura no sexto arco costal e uma pancada na mão direita.