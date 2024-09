Debate na TV Cultura: regra prevê expulsão de candidato e campanhas esperam ‘clima mais civilizado’

A pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada na quinta-feira, 12, mostra o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, tecnicamente empatado com o deputado Guilherme Boulos. O emedebista, no entanto, está numericamente à frente, com 27% das intenções de voto, contra 25% de Boulos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em seguida, aparecem Marçal (19%), Tabata (8%), Datena (6%) e Marina (3%).

Integrantes da campanha do MDB elogiaram as regras definidas pela TV Cultura em conjunto com as demais campanhas. No entanto, esperam que a emissora seja firme na aplicação do regulamento e das sanções, se necessário. Interlocutores do prefeito afirmam que Nunes pretende focar na discussão de propostas para a cidade durante o evento, mas ponderam que o incumbente estará preparado para se defender caso seja alvo de ataques.