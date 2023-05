Para o advogado criminalista Sérgio Rosenthal, a criação do “juiz de garantias” é uma resposta ao cenário nacional vivido nos últimos anos, quando aconteceu a operação Lava Jato. “A instituição do juiz de garantias é uma consequência direta dos abusos e ilegalidades que vivenciamos nos últimos anos. Sem dúvida, trata-se de um avanço no controle da legalidade das investigações e da imparcialidade do julgador”, afirma.

Sérgio Rosenthal. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão