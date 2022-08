Justiça Eleitoral modifica registro de Mourão de ‘branco’ para ‘indígena’

A Justiça Eleitoral alterou nesta quinta-feira, 18, o registro do vice-presidente e postulante ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Antonio Hamilton Mourão (Republicanos). A plataforma DivulgaCand exibia o cadastro do candidato como “branco”. Em 11 de agosto, Mourão tornou o pedido de mudança para “indígena” público nas redes sociais.

“Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho”, disse o vice-presidente no Twitter. Ele afirmou ainda que houve um equívoco no momento de registrá-lo como candidato. “Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário”, acrescentou.

Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) August 11, 2022

Em 2018, Mourão concorreu a vice-presidente como “indígena”. De lá para cá ele trocou o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) pelo Republicanos e também alterou o nome do candidato. Há 4 anos, constava “General Mourão” desta vez está registrado como “Hamilton Mourão”.

Mudança ocorreu uma semana após reclamação pública do candidato. Foto: Reprodução/TSE

