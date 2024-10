Justiça estende propaganda eleitoral gratuita em um dia em Belo Horizonte; entenda

O juiz Adriano Zocche considerou que o vídeo do parlamentar tinha “natureza de propaganda eleitoral” e que apresentava “evidente distorção e manipulação para atingir parcela do eleitorado”, configurando propaganda disfarçada com desinformação.

Com isso, determinou a remoção imediata do vídeo, sob multa de R$ 5 mil por hora caso ele permaneça nas redes sociais. Além da multa, foi concedido a Noman o direito de resposta no rádio, com dez inserções ocupando o tempo destinado a Engler nesta sexta e ao longo do sábado (26).