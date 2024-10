Leniel, pai do menino Henry Borel, é eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro

Henry morreu aos 4 anos, no dia 8 de março de 2021, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As investigações apontaram o então vereador doutor Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, como autores do crime.

Em São Paulo, Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, foi a 2ª vereadora mais votada no atual pleito, com 129.563 dos votos. Isabella foi assassinada em 2008, aos 5 anos, ao ser jogada pela janela do sexto andar de um prédio na zona norte de São Paulo. O pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá foram condenados pelo crime.