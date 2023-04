Lide Brazil Conference começa nesta quinta com participação de Pacheco e governadores; assista

Começou nesta quinta-feira, 20, mais uma edição do Lide Brazil Conference. O evento reúne empresários, políticos e ministros por dois dias em Londres para debater “oportunidades do Brasil no Reino Unido e na União Europeia”. Entre os expositores, estão o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os governadores do Espírito Santo, Goiás, Pará e Rio de Janeiro.

Acompanhe:

Pacheco fez a abertura do primeiro dia de evento. Com Campos Neto na plateia, ele cobrou a “redução imediata” da taxa de juros. O assunto virou um campo de batalha entre o governo e o Banco Central nos últimos meses. “Continuo defendendo a autonomia do Banco Central, mas precisamos encontrar um caminho para a redução imediata da taxa de juros. Esse é o desejo da economia e do mercado”, disse. O senador também voltou a prometer “rapidez” na aprovação do projeto do novo arcabouço fiscal enviado ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Ainda no primeiro dia, participam os governadores Ronaldo Caiado, Renato Casagrande, Cláudio Castro e Helder Barbalho. estão em pauta o “Meio Ambiente: O novo posicionamento do Brasil” e “Fatores para o Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil”.

Na sexta-feira, 21, os temas dos debates serão “Os novos instrumentos financeiros como fatores para desenvolvimento” e “As novas regras para acelerar a economia do Brasil”. Participarão Simone Tebet, Carlos Fávaro, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Roberto Campos Neto, Henrique Meirelles e empresários ligados ao mercado financeiro.