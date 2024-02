As reclamações sobre as liberações de emendas e a falta de cumprimento de acordo por parte do governo aumentaram a tensão entre Lira e o Palácio do Planalto. As reclamações do alagoano recaem, principalmente, sobre a condução do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Desde o ano passado, os dois enfrentam divergências e Lira tem defendido a troca do ministro do posto. Nos bastidores, ele tem dito, inclusive, que a pauta da Câmara só avançará se Padilha sair do cargo. Segundo relatos, o fato que agravou a relação dos dois foi a edição de uma portaria no ano passado que alterava normas para liberação dos recursos da Saúde. Essa mudança é creditada a Padilha, principalmente porque Nísia é aliada a ele.