Lula aconselha Boulos a mudar estratégia com Marçal: ‘Não tem que fazer pergunta nem responder’

No debate de ontem, os candidatos se envolveram em uma discussão que resultou em um tapa do psolista em uma carteira de trabalho usada pelo ex-coach para provocar o adversário político. O incidente ocorreu após o embate entre os dois no terceiro bloco do programa, quando os dois já haviam retornado aos seus lugares. Uma integrante da organização precisou intervir, já que Boulos precisava ir ao centro do palco para responder a outra pergunta.

A discussão entre os candidatos, no entanto, começou antes, enquanto falavam sobre o desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Nesse momento, Boulos comparou a candidatura de Marçal à de Padre Kelmon nas eleições de 2022. “Veio para tumultuar”, disse o psolista. Em resposta, o ex-coach retirou uma réplica de uma carteira de trabalho de um dos bolsos do paletó e, de forma irônica, afirmou que ia “exorcizar o demônio com uma carteira de trabalho”.