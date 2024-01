Lula desembarca em São Paulo em fim de semana de encontro entre Boulos e Marta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em São Paulo no final da tarde desta sexta-feira, 12. A chegada coincide com o fim de semana no qual está marcado o encontro do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) com ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que deve retornar ao PT para ser vice na chapa à Prefeitura de São Paulo. Apesar da presença na capital paulista, a assessoria de imprensa da Presidência da República informou que, por enquanto, não há previsão de participação de Lula no evento e nem encontros políticos pré-agendados com os dois.

Após conversar com o presidente em Brasília, Marta deixou a Prefeitura de São Paulo nesta semana. Neste sábado, 13, um almoço vai reunir a ex-prefeita e o deputado do PSOL pela primeira vez desde o amadurecimento da aliança.

Até a noite desta sexta-feira, em linha com o que informou a assessoria de Lula, nem petistas nem pessoas próximas a Boulos foram informadas da eventual presença do presidente no encontro. Na agenda oficial de Lula, não há compromissos em São Paulo na sexta, sábado ou domingo. Apenas o registro de que ele deixará Brasília às 15h e desembarcará no aeroporto de Congonhas às 16h30.

O presidente Lula se encontrou com Marta na segunda-feira, 8, em uma reunião que definiu a volta dela ao PT para ser vice de Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo Foto: Ricardo Stuckert/PR

Marta e o marido, Márcio Toledo, receberão Boulos e a esposa Natalia Szermeta, para o almoço na residência dela no bairro Jardim Paulista. Também é esperada a presença do deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e de sua esposa. Falcão atuou na articulação para aproximar o candidato da agora provável vice na chapa.

O PT de São Paulo deve se manifestar oficialmente sobre a aliança apenas após reunião do diretório municipal na terça-feira, 16. O encontro debaterá a filiação de Marta e definirá os termos para a chegada dela ao partido. Pelo estatuto do PT, a Executiva nacional ou estadual precisa dar o sinal verde para a filiação.

Continua após a publicidade

Petistas que conversaram com o Estadão dão como certa a volta da ex-prefeita ao partido. Eles avaliam como minoritária a ala que ainda resiste ao movimento por causa da forma como ela deixou o PT em 2015 e pelo voto favorável ao impeachment de Dilma Rousseff (PT). Eles acreditam que as próximas semanas servirão para desfazer os focos de resistência na legenda antes do evento oficial de filiação.

Também minimizam as declarações do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), que disse ao jornal Folha de São Paulo que o PT deveria realizar prévias para escolher quem indicar como vice de Boulos. O próprio Suplicy manifestou a possibilidade de disputar a indicação com Marta, com quem já foi casado.