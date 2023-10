Lula diz ter dúvida se Flávio Dino será ‘mais justo’ no STF ou no Ministério da Justiça

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 27, que ainda tem dúvidas se indicará o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto, Lula elogiou Dino, mas disse que ainda pensa se será melhor deixá-lo no cargo que exerce atualmente ou transferi-lo para a mais alta Corte do Judiciário.

LULA BRASÍLIA DF 27.10.2023 LULA/CAFÉ IMPRENSA POLÍTICA OE - O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã oferecido a Imprensa no fim da manhã desta sexta-feira (27) realizado no Palácio do Planalto em Brasília. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior

“Eu sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista jurídico. Altamente qualificado do ponto de vista político. É uma pessoa que pode contribuir muito, mas eu fico pensando: onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? É na Suprema Corte ou no Ministério da Justiça? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu vou conversar com muita gente e está chegando a hora de escolher”, disse Lula.

O nome de Dino vinha despontando como favorito para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber no STF. Mas os problemas na área da segurança tornaram a indicação mais incerta. Lula tem sido pressionado por setores do PT a desmembrar o Ministério da Justiça e recriar a pasta da Segurança Pública. Dino, por sua vez, é contra a perda de prerrogativas.

O presidente também é pressionado por apoiadores do governo a indicar uma mulher negra para o STF. Seria um fato inédito nos mais de 130 anos de história da Corte. Também há uma reivindicação para que Lula não diminua o número de mulheres no tribunal, que eram duas até a aposentadoria de Weber.

O Estadão mostrou que Lula pode fazer o tribunal regredir 20 anos em termos de representatividade, sendo possível a possibilidade de que o número de mulheres volte a ser o mesmo do período em que Fernando Henrique Cardoso (PSDB) era presidente.

Continua após a publicidade

Diante das cobranças públicas que tem sido feitas, Lula disse que a pessoa indicada “pode ser mulher, homem, negro, negra”. “Mas eu tenho com muita tranquilidade porque eu já tenho um acumulo de experiência para indicação de gente”, afirmou.

‘Provavelmente eu tenho culpa’ por rejeição de indicado à DPU

Lula afirmou que “provavelmente”, tem “culpa” pelo Senado ter rejeitado o nome de Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União (DPU), no que foi lido no Congresso como um recado de insatisfação com o governo.

“O fato de eles não terem aprovado o Igor para o DPU provavelmente eu tenha culpa, porque eu estava hospitalizado e não pude conversar e sequer avaliar se ele seria votado, ou não. Lamento profundamente.”, justificou Lula em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Foram 35 votos favoráveis à indicação de Igor Roque e 38 votos contrários. Com isso, a indicação foi rejeitada e será arquivada. Como a votação para indicações é secreta, não é possível saber como cada um dos senadores votou. É a primeira indicação de Lula que foi rejeitada pelo plenário do Senado.

Lula ainda disse não ter informações se Roque conversou com senadores e líderes do governo para viabilizar a sua aprovação.