Lula: ‘Intolerância tirou mais uma vida’; presidenciáveis lamentam morte de petista em MT

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi às redes sociais nesta sexta-feira, 9, lamentar o assassinato de Benedito Cardoso de Santos. O crime aconteceu no Dia da Independência, na zona rural de Confresa (MT). Apoiador do PT, Benedito foi morto a golpes de faca por Rafael Silva de Oliveira, eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL), após ambos entrarem em uma discussão política, segundo a Polícia Civil.

É com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, na zona Rural de Confresa. A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e amigos de Benedito. — Lula 13 (@LulaOficial) September 9, 2022

“A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país”, afirmou o ex-presidente em suas redes. “Meus sentimentos à família e amigos de Benedito.”

Policial conduz Rafael Silva Oliveira, assassino confesso de Benedito Cardoso dos Santos, ao local do crime, na cidade de Confresa (MT). Foto: Reprodução Polícia Civil/MT

Buscando se apresentar como “alternativa” à polarização entre Lula e Bolsonaro e terceiro colocado nas pesquisas de intenção de votos, o candidato do PDT, Ciro Gomes, buscou responsabilizar os rivais pelo ocorrido. Segundo ele, Benedito Cardoso se tornou “mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta”. Mais cedo, o candidato já havia criticado Lula por comparar bolsonaristas a membros da Ku Klux Klan, colocando o petista como um dos responsáveis do “radicalismo” que domina as ruas brasileiras. “Abaixo a violência política. O Brasil quer paz!”, disse, em publicação no Twitter.

Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz! pic.twitter.com/VwwxKKG346 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 9, 2022

Continua após a publicidade

“Quando a política é tomada pela violência, significa que caminhamos rumo à barbárie”, publicou Felipe d’Avila, candidato à Presidência pelo Novo, no Twitter. De acordo com D’Avila, divergências políticas devem ser resolvidas com diálogo e respeito. “Lamento o crime brutal ocorrido em Mato Grosso. Aproveito para prestar minha solidariedade à família da vítima. Precisamos, urgentemente, pacificar o Brasil”, acrescentou.

Numa democracia real, divergências políticas são resolvidas com diálogo e respeito.



Não é o que temos visto no Brasil, infelizmente. E quando a política é tomada pela violência, significa que caminhamos rumo à barbárie.



Lamento o crime brutal ocorrido em Mato Grosso. — Felipe D'Avila | 30 (@fdavilaoficial) September 9, 2022