Lula ou Bolsonaro? Veja quem mais elegeu aliados nas capitais após o segundo turno

BRASÍLIA – Os candidatos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se saíram melhor que os representantes avalizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições municipais de 2024. Ao todo, considerando os dois turnos, 12 nomes apoiados pelo ex-presidente foram eleitos. Lula, por sua vez, teve seis aliados eleitos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Foto: Wilton Junior/Estadão

No caso de Lula, os nomes apoiados pelo petista vão governar as cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). Os eleitos são, respectivamente, Igor Normando (MDB), Fuad Noman (PSD), Lúdio Cabral (PT), Evandro Leitão (PT), Cícero Lucena (PP), João Campos (PSB) e Eduardo Paes (PSD).

Em oito das 26 capitais, os prefeitos eleitos não receberam o apoio nem de Lula nem de Bolsonaro. As capitais são: Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Bolsonaro escalou dois ex-ministros para disputar os pleitos nas capitais e os dois foram derrotados nas urnas. Gilson Machado (PL), que comandava o Turismo, perdeu em Recife no primeiro turno e Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da Saúde, foi derrotado no segundo turno em João Pessoa (PB).

Três deputados federais apoiados por Lula disputaram o segundo turno. Todos perderam. Foram eles: Guilherme Boulos (São Paulo), Maria do Rosário (Porto Alegre) e Natália Bonavides (Natal).

Aracaju (SE)

Prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) venceu o pleito em segundo turno Foto: @emiliacorreaoficial via Instagram

Em Aracaju, a candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Emília Corrêa (PL), foi eleita prefeita neste domingo, 27, ao conquistar 57,46% votos válidos. Emília, que é vereadora da capital sergipana, venceu o advogado Luiz Roberto (PDT), que recebeu o apoio de Lula no segundo turno e obteve 42,54% dos votos.

O nome do PT, no primeiro turno, foi a jornalista Candisse Carvalho (PT), que ficou em quarto, com 9,24%.

Belém (PA)

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), que venceu em segundo turno Foto: @igornormando via Instagram

Em Belém, o deputado estadual Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito neste domingo com 56,36% dos votos válidos. Ele recebeu o apoio de Lula no segundo turno, após o candidato do petista, o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), ser derrotado na primeira etapa. Normando venceu o nome apoiado por Bolsonaro, Éder Mauro (PL), que ficou com 43,64%.

Belo Horizonte (MG)

O prefeito eleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (à esquerda), que venceu em segundo turno Foto: Junia Garrido/Estadão

Na capital mineira, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) foi reeleito após conquistar 53,73% dos votos válidos. Ele foi apoiado por Lula após o candidato petista, o deputado federal Rogério Correia (PT), terminar o primeiro turno em sexto lugar, com 4,37% dos votos válidos.

Fuad derrotou o deputado estadual Bruno Engler (PL), que recebeu o apoio de Jair Bolsonaro e obteve 46,27% dos votos válidos no segundo turno neste domingo.

Boa Vista (RR)

O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), reeleito em primeiro turno Foto: @arthurhenriquerr via Instagram

Em Boa Vista, o atual prefeito Arthur Henrique (MDB) foi reeleito, no primeiro turno, com 75,18% dos votos válidos e teve o apoio do ex-presidente Bolsonaro. O candidato de Lula foi o arquiteto Mauro Nakashima (PV), que ficou em terceiro lugar, com 1,17%.

Campo Grande (MS)

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), reeleita em segundo turno Foto: @adrianelopesms via Instagram

Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, os candidatos que Lula e Bolsonaro apoiavam no início da campanha ficaram de fora do segundo turno. Na nova rodada, a ex-presidente decidiu apoiar a atual prefeita Adriane Lopes (PP) e Lula, por sua vez, ficou neutro.

Adriane conquistou 51,45% dos votos válidos e venceu a ex-deputada federal Rose Modesto (União), que obteve 48,55%.

Cuiabá (MT)

O prefeito eleito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), que venceu em segundo turno Foto: @abiliobrunini via Instagram

Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o deputado federal Abílio Brunini (PL) foi eleito com 53,80% dos votos válidos neste domingo. Ele venceu o deputado estadual Lúdio Cabral (PT), apoiado por Lula, que ficou com 46,20%.

Curitiba (PR)

O prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), que venceu em segundo turno Foto: @eduardopimentel_ via Instagram

Em Curitiba, capital do Paraná, o candidato apoiado pelo PL de Jair Bolsonaro foi o vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), que foi eleito prefeito com 57,64% dos votos válidos. Ele venceu a jornalista Cristina Graeml (PMB), que recebeu uma sinalização de Bolsonaro ainda no primeiro turno, e terminou o pleito com 42,36% dos votos.

O candidato de Lula foi o deputado federal Luciano Ducci (PSB), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 19,44% dos votos válidos. O petista optou pela neutralidade no segundo turno.

Florianópolis (SC)

O prefeito reeleito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), que venceu em primeiro turno Foto: @topaziofloripa via Instagram

Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, o atual prefeito, Topázio Neto (PSD), apoiado por Bolsonaro, venceu a disputa em primeiro turno com 58,49% dos votos válidos. O candidato que recebeu o aval de Lula foi o ex-vereador Lela (PT), que terminou em quinto lugar com 5,78%.

Fortaleza (CE)

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que venceu em segundo turno Foto: @evandroleitao via Instagram

Em Fortaleza, em uma das disputas mais acirradas do País, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito com 50,38% dos votos válidos. Ele venceu o deputado federal André Fernandes (PL), apoiado por Bolsonaro, que terminou o pleito com 49,62%.

Goiânia (GO)

O prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União), que venceu em segundo turno Foto: @sandromabel via Instagram

Em Goiânia, o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) foi eleito prefeito com 55,53% dos votos válidos. Mabel venceu o candidato de Bolsonaro, o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), que conquistou 44,47% dos votos válidos.

A candidata de Lula foi a deputada federal Adriana Accorsi (PT), que terminou em terceiro lugar no primeiro turno, com 24,44% dos votos válidos. No segundo turno, o petista ficou neutro.

João Pessoa (PB)

O prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que venceu em segundo turno Foto: @cicerolucena via Instagram

Em João Pessoa, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro é o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) foi derrotado pelo atual prefeito, Cícero Lucena (PP), que recebeu o apoio de Lula no segundo turno. Lucena teve 63,91% dos votos válidos, enquanto Queiroga terminou o pleito com 36,09%.

No primeiro turno, o candidato de Lula foi o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), que ficou em quarto com 11,77% dos votos.

Macapá (AP)

O prefeito reeleito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), que venceu em segundo turno Foto: @dr.furlan via Instagram

Na capital do Amapá, o atual prefeito Dr. Furlan (MDB) foi reeleito com uma expressiva votação, obtendo 85,08% dos votos válidos. O candidato de Lula, o ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL), ficou em segundo com 9,78%. O representante do bolsonarismo foi a ex-deputada federal Aline Gurgel (Republicanos), que ficou em terceiro com 3,71%.

Maceió (AL)

O prefeito reeleito de Maceió, João Henrique Caldas, que venceu em primeiro turno Foto: @jhcdopovo via Instagram

Em Maceió, o candidato do PL de Bolsonaro, o atual prefeito, João Henrique Caldas (PL), mais conhecido como JHC, foi reeleito no primeiro turno, com 83,25% dos votos válidos. Lula apoiou o deputado federal Rafael Brito (MDB), que conquistou 12,74% e terminou o pleito em segundo lugar.

Manaus (AM)

O prefeito reeleito de Manaus, David Almeida (Avante), reeleito em segundo turno Foto: @davidalmeidaam via Instagram

Na capital amazonense, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que perdeu no segundo turno ao obter 45,41% dos votos válidos. O eleito foi o atual prefeito David Almeida (Avante), que conquistou 54,59%.

O nome apoiado por Lula foi o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), que terminou em quinto com 6,03%. No segundo turno, o petista optou por ficar neutro.

Natal (RN)

O prefeito eleito de Natal, Paulinho Freire (União), que venceu em segundo turno Foto: @paulinhofreirern via Instagram

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o deputado federal Paulinho Freire (União), apoiado pelo PL de Bolsonaro, foi eleito prefeito com 55,34% dos votos válidos neste domingo. Ele derrotou a candidata de Lula, a deputada federal Natália Bonavides (PT), que ficou com 44,66%.

Palmas (TO)

O prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), que venceu em primeiro turno Foto: @eduardosiqueiracampos via Instagram

Em Palmas, capital do Tocantins, o ex-deputado federal Eduardo Siqueira Campos (Podemos) foi eleito prefeito ao conquistar 53,03% dos votos válidos no segundo turno. Ele derrotou a deputada estadual Janad Valcari (PL), apoiada por Bolsonaro, que ficou com 46,97% dos votos.

No primeiro turno, o candidato de Lula foi o deputado estadual Junior Geo (PSDB), que conquistou 27,99% dos votos válidos e ficou em terceiro lugar.

Porto Alegre (RS)

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que venceu em segundo turno Foto: @sebastiaomelopoa via Instagram

Na capital do Rio Grande do Sul, o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) foi reeleito neste domingo, 27, com 61,53% dos votos válidos. Ele derrotou a deputada federal Maria do Rosário (PT), que obteve 38,47%.

Porto Velho (RO)

O prefeito eleito de Palmas, Léo Moraes (Podemos), que venceu em segundo turno Foto: @leomoraes.ro via Instagram

Em Porto Velho, capital de Rondônia, o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) foi eleito prefeito com 56,18% dos votos válidos no segundo turno. Ele derrotou a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União), apoiada por Bolsonaro, que conquistou 43,82% dos votos.

No primeiro turno, o candidato de Lula foi o advogado Célio Lopes (PDT), que terminou o pleito com 11,74%. No segundo turno, o presidente optou pela neutralidade.

Recife (PE)

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), que venceu em segundo turno Foto: @joaocampos via Instagram

Em Recife, capital de Pernambuco, o atual prefeito, João Campos (PSB), recebeu o apoio de Lula e foi reeleito em primeiro tudo com uma expressiva votação, obtendo 78,11% dos votos válidos. O candidato de Bolsonaro foi o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), que conquistou 13,90% e terminou em segundo lugar.

Rio Branco (AC)

O prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que venceu em primeiro turno Foto: @bocalom.oficial via Instagram

Em Rio Branco, capital acreana, Bolsonaro apoiou o atual prefeito Tião Bocalom (PL), que foi reeleito em primeiro turno com 54,82% dos votos válidos. O candidato de Lula foi o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), que ficou em segundo lugar no pleito, com 34,77%.

Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que venceu em primeiro turno Foto: Pedro Kirilos/Estadão

No Rio de Janeiro, o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que recebeu o apoio de Lula, foi reeleito em primeiro turno, com 60,47% dos votos válidos. O candidato de Bolsonaro foi o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que obteve 30,81% e ficou em segundo lugar no pleito.

Salvador (BA)

O prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (à direita), que venceu em primeiro turno Foto: @brunoreis via Facebook

Em Salvador, o atual prefeito, Bruno Reis (União), apoiado pelo PL, foi reeleito com 78,67% dos votos válidos. O candidato de Lula foi o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que terminou o pleito em terceiro lugar, com 10,33%.

São Luís (MA)

O prefeito reeleito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), que venceu em primeiro turno Foto: @eduardobraide via Instagram

Na capital maranhense, o atual prefeito, Eduardo Braide (PSD), foi reeleito com 70,12% dos votos no primeiro turno. Os candidatos de Lula e Bolsonaro, o deputado federal Duarte Júnior (PSB) e o deputado estadual Dr. Yglésio (PRTB), não conseguiram se eleger. Eles tiveram 22,56% e 3,18%, respectivamente.

São Paulo (SP)

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que venceu em segundo turno Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na maior cidade do País, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Bolsonaro, foi reeleito com 59,35% dos votos válidos neste domingo. Nunes venceu o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que recebeu o aval de Lula e conquistou 40,65%.

Teresina (PI)

O prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes (União), que venceu em primeiro turno Foto: @silviomendespi via Instagram

Na capital do Piauí, o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil), que não recebeu o apoio nem do presidente nem do ex-presidente, foi eleito em primeiro turno com 52,19% dos votos válidos. Candidato de Lula, o deputado estadual Fábio Novo (PT) terminou com 43,26%. O atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD), recebeu a bênção de Bolsonaro, mas terminou com 2,20%.

Vitória (ES)

O prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que venceu em primeiro turno Foto: @lorenzopazolini via Instagram

Na capital capixaba, o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi reeleito em primeiro turno com 56,22% dos votos válidos. O candidato de Lula foi o deputado estadual João Coser (PT), que terminou a disputa com 15,62%. O deputado estadual Capitão Assumção (PL), nome apoiado por Bolsonaro, obteve 9,55%.

