Lula poderá fazer campanha em São Paulo, Mauá, Diadema e Natal nos próximos dias, diz ministro

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá fazer campanha por aliados em São Paulo, Mauá, Diadema e Natal nos próximos dias, de acordo com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Após reunião com Lula com ministros, Padilha disse que o presidente estará em São Paulo na sexta, 18, e no sábado, 19, e que estará disponível para participar de compromissos eleitorais depois do expediente. O ministro citou a própria capital paulista e os municípios de Diadema e Mauá, na região metropolitana.

Em São Paulo, Lula apoia o psolista Guilherme Boulos contra Ricardo Nunes no segundo turno; em Diadema, o prefeito petista José de Filippi Júnior enfrenta Taka Yamauchi (MDB); e em Mauá, o prefeito petista Marcelo Oliveira disputa contra Atila Jacomussi (União).

Padilha também disse que Lula viajará ao Rio Grande do Norte e à Bahia nos próximos dias. Disse que o presidente poderá participar de algum ato de campanha de Natália Bonavides (PT), que disputa a prefeitura de Natal no segundo turno contra Paulinho Freire (União).

O candidato a Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) acompanhado do presidente Lula em ato de campanha antes do primeiro turno Foto: Taba Benedicto/ Estadão