Lula quer Sidônio para Secom, mas pretende manter Pimenta no Planalto

Essa é uma ideia que vem e volta no Palácio do Planalto desde o início do governo, mas ganhou corpo nas últimas semanas por causa do anúncio em rede nacional de TV do pacote de ajuste fiscal e da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Lula avalia a operação política e de comunicação, realizada no fim de novembro, como um sucesso, e a atribui a Sidônio.

O atual chefe da Secom é o petista Paulo Pimenta. Ele tem prestígio junto ao presidente, que não quer se desfazer do aliado. Caso Sidônio realmente vá para a Secom, é provável que Pimenta assuma outro ministério no Palácio do Planalto – uma possibilidade seria a Secretaria Geral, hoje comandada pelo também petista Márcio Macêdo.