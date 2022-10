Lula x Bolsonaro: Confira quando são os próximos debates do segundo turno

A campanha pela Presidência continua neste segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputando votos pelo País. O próximo debate entre os candidatos está marcado para sexta-feira, dia 21, às 21h30, promovido por Estadão e Rádio Eldorado, em pool como SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil.

O evento terá 4 blocos. Em dois deles, Lula e Bolsonaro terão confrontos diretos. Nos outros, os candidatos devem responder perguntas de jornalistas. Haverá réplicas, tréplicas e comentários.

O primeiro confronto entre Lula e Bolsonaro no segundo turno ocorreu no último domingo, 16. Foto: Werther Santana/Estadão

Apenas o candidato Bolsonaro confirmou presença até o momento. Lula ainda não se manifestou, mas não compareceu no debate realizado pelo mesmo pool de veículos de imprensa no primeiro turno.

Há outros dois confrontos entre os candidatos marcados para o dia 23 (na TV Record) e no dia 28 de outubro (TV Globo). Ambos devem começar às 21h30.

Primeiro debate

O primeiro debate presidencial do segundo turno reuniu Lula e Bolsonaro no domingo, 16, em um encontro promovido pelo pool de veículos de imprensa formado por Folha, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura. Na ocasião, Bolsonaro focou na corrupção do governo PT, enquanto Lula ressaltou mortes na pandemia.

Agenda de debates: Presidência da República

21/10 às 21h30 - Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil

23/10 às 21h30 - TV Record

28/10 às 21h30 - TV Globo