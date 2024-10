Marçal rejeitado, Nunes sem empolgar e Boulos com voto estabilizado: a reação de eleitores ao debate

Um debate morno e sem grandes emoções, mas que confirmou o voto cristalizado de Guilherme Boulos e expôs as fragilidades do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Esse foi o resultado de uma pesquisa qualitativa do Instituto Travessia, realizada nesta quinta-feira, 4, com um grupo de eleitores que assistiram ao debate da TV Globo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O Estadão acompanhou a dinâmica ao vivo, de dentro de uma sala de espelho. Participaram da pesquisa 16 participantes, com idades entre 25 a 65 anos, das classes B1, B2 e C1. A proporção de eleitores levou em conta os resultados das pesquisas mais recentes, garantindo um perfil equilibrado para cada candidato. O grupo foi selecionado pelo cientista político Renato Dorgan, CEO do Travessia.

Último debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo Foto: Reprodução TV Globo

Três dos eleitores tinham tendência a votar em Guilherme Boulos na pesquisa estimulada (quando o eleitor escolhe a partir de uma lista de opções), outros três em Ricardo Nunes e mais três em Pablo Marçal. O grupo também incluía dois eleitores de Tabata Amaral (PSB), um de José Luiz Datena (PSDB), um de Marina Helena (Novo), além de três indecisos. Os participantes acompanharam o debate com três cartões em mãos, que podiam levantar a qualquer momento: o vermelho indicava reprovação, o amarelo sinalizava neutralidade e o verde expressava aprovação. A fragilidade do eleitorado de Nunes e a alta rejeição de Marçal ficaram evidentes durante todo o debate. O prefeito não conseguiu se destacar em nenhum momento e falhou em empolgar até mesmo seus próprios apoiadores, que frequentemente flertavam com outros candidatos. Em nenhuma de suas falas houve uma onda de apoio expressiva, e as demonstrações de aprovação com o cartão verde foram pontuais e isoladas, mostrando a dificuldade do emedebista em mobilizar o eleitorado às vésperas da eleição.

Nunes não foi considerado pelos eleitores do grupo como o candidato com a melhor performance em nenhum dos blocos do debate. Ao final, ele perdeu um eleitor para Tabata. Além disso, sempre que mencionava propostas de sua gestão, como a inauguração de UBS ou “a construção de mais 300 jardins de chuva”, as reações foram majoritariamente negativas. Em um momento específico, enquanto o prefeito falava sobre a situação da área da saúde na cidade, uma eleitora inclinada a votar em Marina Helena (Novo) chegou a chamá-lo de “mentiroso”.

O problema de Marçal é outro: a rejeição. Assim que o ex-coach aparece na tela da Globo, uma onda espontânea de cartões vermelhos se ergueu, deixando claro que o influenciador é quem mais desperta emoções no grupo —neste caso, negativas. Logo no início de sua fala, ao lamentar a morte do apresentador Cid Moreira, uma eleitora comentou em tom de brincadeira: “Ele é o marqueteiro dele mesmo”. Quando o influenciador falou “faz o M” pela primeira vez, outro eleitor retrucou: “sai fora”, e nove cartões vermelhos se levantaram. A declaração sobre a previsão de 28ºC no dia da eleição, fazendo uma referência ao seu número de urna, arrancou risadas do grupo.

'Estadão' acompanhou a pesquisa qualitativa em uma sala de espelho Foto: Alex Silva/Estadão

Ao contrário de Nunes, Marçal conseguiu um momento de destaque positivo no debate. Quando defendeu a implementação de educação financeira nas escolas e a criação de uma cultura de empreendedorismo, ele conquistou a simpatia de eleitores indecisos e que tendem a votar em Tabata Amaral, Ricardo Nunes, Datena e Marina Helena.

Marçal terminou o debate com o apoio de apenas um de seus três eleitores. Os outros dois acabaram o debate se declarando indecisos. As reações às suas propostas foram predominantemente negativas, e ele não venceu nenhum bloco do programa. “O Marçal vive em um mundo fantasioso”, criticou uma eleitora de Nunes. Já quando o ex-coach sugeriu trazer para o Brasil práticas adotadas nos Estados Unidos, uma eleitora indecisa rebateu: “Não dá para comparar os dois países, são realidades diferentes”. Algumas propostas de Marçal chegaram a ser vistas como cômicas. A maioria dos eleitores não só desaprovou a ideia de um teleférico, como também riu quando o ex-coach a mencionou.

O caso de Camizungo

Dois momentos se mostraram sensíveis ao ex-coach: quando Ricardo Nunes disse que o influenciador prometeu fazer 300 casas em Camizungo, em Angola, mas só entregou 26. “Se não conseguiu fazer 300 casas com as doações que recebeu lá na África, como é que vai colocar algo de concreto aqui na nossa cidade”, disse o prefeito. O episódio gerou discussões no grupo, com alguns eleitores comentando que já tinham lido a respeito. “Acho que o Marçal melhorou nesse bloco, mas o Nunes quebrou as pernas dele quando falou sobre a África”, disse uma eleitora do atual prefeito. Antes de Nunes trazer o caso à tona, Marçal havia respondido a uma pergunta de Tabata sobre mobilidade.

Guilherme Boulos teve um bom desempenho no grupo. No segundo bloco, em que falou sobre a importância da cultura e citou a expansão de escolas em tempo integral, o candidato do PSOL foi o mais bem avaliado, com sete eleitores considerando sua performance a melhor.

O líder sem-teto conseguiu mobilizar até eleitores de Nunes, Marina Helena e Datena ao mencionar as filas para exames e consultas e a falta de remédios na rede municipal. No entanto, virou piada ao afirmar que não apoia a prática de rachadinha e que não aumentaria impostos na cidade, gerando reações de descrédito entre o grupo, com um de seus eleitores levantando um cartão vermelho quando o candidato do PSOL afirmou que rachadinha é crime e deve ser punida.

"Não acredito", disse um eleitor sobre a declaração de Boulos de que não criaria novos impostos. Os dois indecisos duvidaram da promessa e levantaram cartão vermelho. Quando Tabata mencionou as mudanças de posicionamento do deputado nesta eleição, citando como exemplo as creches conveniadas, oito eleitores sinalizaram concordância com a sua crítica. Para Renato Dorgan, CEO do Instituto Travessia, os eleitores chegaram ao último debate com um certo cansaço em relação à dinâmica estabelecida nas eleições de 2024 em São Paulo. O debate da Globo rompeu com a lógica dos confrontos anteriores, que foram marcados por ataques mútuos e uma dose de agressividade além do convencional. Este debate, diz ele, foi mais equilibrado e positivo, porém, pela dinâmica imposta nos encontros anteriores, os eleitores tiveram a sensação de um confronto morno, sem grandes emoções. Quando instigados a definir o debate em uma única palavra, termos como "inconclusivo", "razoável", "ruim", "sem graça" e "deprimente" foram algumas das respostas que apareceram. "Em resumo, Boulos cristalizou ainda mais seu voto, mas segue sem conseguir furar sua bolha de eleitores. Nunes passou o tempo todo nas cordas, se defendendo de ataques contra seu governo, o que não lhe permitiu ter uma grande performance. Ele é visto como um político convencional, que não desperta paixões, o que dificulta convencer o eleitor indeciso nesta reta final. Já Marçal é visto como alguém fora da normalidade, e a maioria dos entrevistados não o leva a sério. Seus eleitores gostam dele pelo que ele vende: palavras e promessas de efeito. Porém, na dinâmica de hoje, um Marçal mais calmo e com certa vitimização não empolgou. Seus ataques pessoais não contagiaram tanto", avalia o cientista político.

Para Dorgan, o voto do eleitor de Marçal parece ser silencioso. Ele aponta que os apoiadores do ex-coach se sentem constrangidos em manifestar apoio abertamente. Esse cenário pode indicar um voto oculto, em que o eleitor, ao notar a rejeição dos demais a Marçal, prefere se calar e muitas vezes afirma estar indeciso sobre em quem votar.

Tabata foi elogiada ao longo de todo o debate, recebendo comentários positivos de eleitores de diversos candidatos, que se referem a ela como alguém preparada. Antes da dinâmica começar, dois participantes tinham tendência a votar nela, mas esse número subiu para cinco ao final. Ela conseguiu manter seus dois apoiadores e atraiu o voto de um eleitor de Nunes, um de Datena e um indeciso. Além disso, foi considerada pela maioria dos participantes a vencedora do primeiro e do último bloco, com oito e nove menções, respectivamente.