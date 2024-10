Marcelo Lima e Alex Manente se enfrentam em São Bernardo, após derrotarem aliada de prefeito e PT

São Bernardo do Campo, berço político do PT, terá um segundo turno das eleições municipais sem nenhum candidato da sigla. No próximo domingo, 27, os eleitores voltam às urnas para escolher entre o vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania). O candidato do Podemos liderou a disputa acirrada do primeiro turno com 28,64% dos votos. Manente ficou em segundo lugar com 26,53%, uma diferença de apenas 8.802 votos.

Alex Manente (Cidadania) e Marcelo Lima (Podemos) disputam o segundo turno em São Bernardo do Campo. Foto: Helvio Romero/Estadão e Reprodução/Redes Sociais

Depois ser derrotado no primeiro turno com a candidatura de sua sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), que ficou apenas em quarto na disputa, o atual prefeito Orlando Morando (PSDB) passou a apoiar a candidatura de seu vice, Marcelo Lima, contra Manente. O candidato do Podemos chegou a dizer ao Estadão que não poderia ser apoiado por Orlando no primeiro turno porque não teria “o requisito que ele colocou como prioridade total” que seria “ter o sobrenome dele”. A escolha de Flávia intensificou o racha entre partidos de centro-direita no município.

Lima lidera as intenções de voto com 49,7%, de acordo com o último levantamento do instituto Paraná Pesquisas. Manente aparece com 39%. Considerando os votos válidos, ou seja, quando são descartados brancos e nulos, o candidato do Podemos tem 56%, ante 44% do adversário. Manente é o mais rejeitado entre os entrevistados. 47,9% dos eleitores afirmam que não votariam no Manente de jeito nenhum, enquanto Lima tem 38,5% de rejeição.

Manente tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O candidato a vice na chapa, Paulo Chuchu (PL) é vereador e ex-segurança de Eduardo Bolsonaro (PL). Apesar dos apoios, Manente nega ser bolsonarista. Ao Estadão, o candidato afirmou ser de centro-direita e utilizar a aliança para “impossibilitar a volta do PT” na cidade.

