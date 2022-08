Marconi Perillo resiste a ‘veto’ da cúpula do PSDB e negocia aliança com PT para o governo de GO

GOIÂNIA - A articulação entre PSDB, PT e PSB para uma possível aliança em Goiás segue em andamento mesmo após o presidente nacional tucano, Bruno Araújo (PSDB), pedir formalmente ao ex-governador goiano Marconi Perillo (PSDB) que abandone a disputa pelo comando do Estado e lance candidatura a deputado federal. “As conversações seguem, mas tudo ainda depende da articulação nacional”, disse Marconi ao Estadão.

Marconi deve se reunir nesta quinta-feira, 4, com o ex-tucano Geraldo Alckmin, que migrou para o PSB e será vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como parte das negociações para o apoio do PSB e do PT à chapa de Marconi para o governo. A ideia seria garantir ao PT a indicação do candidato a vice na chapa e, para o Senado, trazer um representante do PSB ou do PSD, que Marconi também tenta atrair para a aliança. Os petistas já lançaram candidato próprio ao governo goiano: Wolmir Amado, atual reitor da PUC-GO. O plano tucano é que ele desistisse do pleito para ser vice de Marconi.

Executiva nacional do PSDB quer que Marconi Perillo (PSDB) dispute um cargo de deputado federal em Goiás Foto: André Dusek/Estadão

Em carta enviada ao ex-governador no último dia 28, Araújo fez dois pedidos: que Marconi tente uma vaga à Câmara dos Deputados em vez do Palácio das Esmeraldas e que ele apoie a aliança nacional dos tucanos com o Cidadania e o MDB, que lançou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República.

Na mensagem, Araújo afirmou que, devido ao cenário de “extremismo radical” no Brasil, o PSDB precisa conseguir uma bancada forte no Congresso Nacional.

A conjuntura política de Goiás, no entanto, não facilita uma parceria entre tucanos e emedebistas no Estado. Atualmente, o MDB está aliado ao governador Ronaldo Caiado (União Brasil), a quem Marconi Perillo faz oposição ferrenha. Ainda em maio, durante visita a Goiânia, até mesmo a senadora Simone Tebet optou por se encontrar de portas fechadas com Caiado e não fez qualquer aceno ao grupo de Marconi.

O atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Foto: Ed Ferreira/Estadão

Ainda que a Executiva Nacional do PSDB tenha sido clara em seu pedido para que Marconi desista da busca pelo Palácio das Esmeraldas, nomes fortes da política local e próximos ao ex-governador avaliam que a decisão, no final das contas, dependerá do próprio tucano. Isso porque Marconi, que já governou o Estado quatro vezes, é tido como um nome respeitado pelo comando nacional do PSDB.

No momento, as pesquisas mostram o atual governador Ronaldo Caiado com quase duas vezes mais intenções de votos do que seus opositores. O levantamento mais recente, feito pela Real Time Big Data, traz Caiado como primeiro colocado, com 37% das intenções de voto na pesquisa estimulada, enquanto Marconi Perillo tem 20% e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota), 19%.

A convenção do PSDB em Goiás está prevista para a próxima sexta-feira, 5 de agosto, último dia para os partidos definirem suas chapas. O evento, antes previsto para ser presencial, será realizado de forma virtual.