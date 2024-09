Marcos Cintra aceita convite de Marçal para assumir Secretaria da Fazenda se o ex-coach for eleito

O economista Marcos Cintra (PP) aceitou um convite para assumir a Secretaria Municipal da Fazenda em uma eventual gestão de Pablo Marçal (PRTB) na Prefeitura de São Paulo. Cintra confirmou ao Estadão que foi sondado pela campanha de Marçal e declarou que “seria uma honra” ocupar o cargo. A equipe do ex-coach também confirmou que, se eleito, Marçal contará com Cintra à frente da pasta da Fazenda.

O convite para que Cintra assuma a pasta foi feito pelo empresário Filipe Sabará (Republicanos), que coordena a campanha de Marçal. “O economista Marcos Cintra tem sido um grande conselheiro nosso. Conversamos e ele aceitou assumir a Secretaria da Fazenda”, disse Sabará à reportagem.

Secretário especial da Receita, Marcos Cintra. FOTO: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

PUBLICIDADE Cintra é conhecido por sua defesa de reformas tributárias no Brasil, especialmente do Imposto Único. Formado e doutorado em Economia pela Harvard University, é professor titular da Fundação Getulio Vargas (FGV) e possui vasta experiência em economia pública, finanças e tributação. O economista já ocupou diversos cargos públicos, incluindo o de secretário da Receita Federal do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, ele defendeu a substituição do sistema tributário brasileiro por um imposto único sobre transações financeiras, similar à extinta CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). Em 2022, Cintra também foi candidato a vice-presidente na chapa liderada por Soraya Thronicke (Podemos).

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 19, sobre a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo aponta o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 27%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 26% e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 19% das menções do eleitorado paulistano. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Com isso, apenas os dois primeiros colocados estão em empate técnico agora.