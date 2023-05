Após crise com agro, Jorge Viana procura Tereza Cristina para se explicar

O presidente da Apex, Jorge Viana, procurou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para dissolver o clima ruim com o agronegócio provocado por uma fala dele na China, interpretada pelos produtores como antipropaganda do Brasil no exterior. Em reunião na última quarta (3), no gabinete dela no Senado, Viana disse que queria esclarecer o episódio e se prontificou em ajudar o agronegócio. A ex-ministra é uma liderança influente do setor em Brasília. Ela disse concordar que o problema do desmatamento não pode ser omitido, mas que é preciso distinguir ações legais e ilegais e ainda ter cuidado ao abordar o assunto lá fora, para não dar munição para concorrentes levantarem barreiras comerciais.

ACORDO. Eles combinaram de trabalhar um discurso para unir as duas pontas e vender o Brasil como “potência agroambiental”.