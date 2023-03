Caso Juscelino vira assunto no grupo de WhatsApp do União Brasil

A crise envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, gerou críticas de integrantes do União Brasil. Um dos membros disse que o partido está “levando lapada de dar em doido”, outro que “estamos ficando mal na fotografia”, enquanto um terceiro acrescentou: “até agora só estão queimando a gente”.

O Estadão revelou que Juscelino usou emendas do orçamento secreto para asfaltar estrada que corta a própria fazenda e usou de forma irregular o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e diárias de viagem para atender a interesses pessoais. Depois isso, o ministro foi chamado para uma reunião com o presidente Lula, nesta segunda-feira, que deve definir a permanência ou não dele no governo.

No grupo de WhatsApp da bancada do União, ontem, alguns parlamentares reclamaram que a presença de integrantes do partido no governo não tem trazido resultados para os deputados nos Estados. Além de Juscelino, o partido tem Daniela Carneiro na pasta do Turismo. Apesar de não ser do União, o ministro da Integração, Waldez Góes, é considerado como parte da cota da legenda por ter sido indicado pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

“O partido está levando lapada de dar em doido, colocando todos em situação difícil, e o retorno benéfico aos nossos estados é zero”, disse um deles.

“O PT está conseguindo rebaixar o UB a um nível de partido fisiológico e apegado ao poder a qualquer custo”, acrescentou.

Outro deputado afirmou que o partido “está ficando mal na fotografia” e sugeriu na sequência que haja uma reunião para debater o assunto.

“Ou esses ministros do nosso partido ajudam os nossos estados através dos deputados do partido, ou entregam o cargo em nome do partido, porque até agora só estão queimando a gente, esta é a verdade”, declarou um outro parlamentar.

O presidente do União, Luciano Bivar, tentou colocar panos quentes, dizendo que o partido é independente, e que o convite para a participação em cargos do governo “só nós envaidece”.

