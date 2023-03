Em conversa com Castro, Valdemar diz ver Flávio Bolsonaro como o mais forte no Rio

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse ao governador do Rio, Cláudio Castro, que o partido só abrirá mão da candidatura de Flávio Bolsonaro à prefeitura da capital se pesquisas internas indicarem outro nome com mais chances de vencer Eduardo Paes (PSD). Na última sexta, o cacique se reuniu no Palácio Guanabara com o governador, que deseja lançar seu secretário de Saúde, Doutor Luizinho. Flávio e o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ) também participaram do encontro, realizado antes do lançamento do diretório do PL em Niterói, na Região Metropolitana.

Valdemar Costa Neto. Foto: Adriana Machado/Reuters - 08/11/2022

Filiado ao PP, Luizinho se licenciou de seu mandato de deputado federal graças à promessa de Castro de que o apoiaria para a Prefeitura. Valdemar, no entanto, não pretende abrir mão de uma candidatura do PL e vê Flávio como o mais competitivo.