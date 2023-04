Governistas fecham acordo com Centrão para mudar composição da Comissão de Segurança

Parlamentares governistas querem aproveitar a formação dos novos blocos na Câmara para mudar a composição da Comissão de Segurança Pública da Câmara, formada majoritariamente por bolsonaristas. Apesar de os blocos não serem considerados oficialmente para as divisões nos colegiados permanentes, o PSB fez um acordo com os demais partidos do grupo para trocar cadeiras e ocupar mais espaço.

Como mostrou a Coluna, a aliança do partido de Dino com o Centrão visava, entre outras coisas, a proteção de seus ministros.