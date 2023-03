Ibaneis busca apoio no MDB para voltar ao cargo antes do prazo de afastamento

Governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB-DF) buscou caciques do MDB nos últimos dias com a crença de que, segundo aliados, seja possível retornar ao poder antes do prazo de 90 dias determinado por Alexandre de Moraes em 9 de janeiro. Ibaneis foi atrás dos ex-presidentes José Sarney e Michel Temer, além do presidente da sigla, Baleia Rossi (MDB-SP), entre outras lideranças. O retorno dele pode ocorrer no início de abril, caso o STF não prorrogue seu afastamento. O prazo, porém, é considerado excessivo pelo governador, que deseja abreviá-lo, principalmente diante da movimentação política da vice, Celina Leão (PP), que em dois meses se aproximou de aliados dele no legislativo local e até do governo do PT.

GOVERNADOR IBANEIS ROCHA, DO DF. FOTO: ESTADÃO

GARUPA. Desta vez, Ibaneis não está sozinho e tem sido auxiliado pelo ex-senador Romero Jucá (MDB-RR), que circula nas diferentes correntes do partido. Membros da sigla acreditam, porém, que não será fácil antecipar o retorno e melhor o governador contar com o prazo regulamentar de 90 dias.

COMUNIDADE. Integrantes do MDB ficaram com a impressão de que Ibaneis tenta dar um novo rumo ao segundo mandato, acenando ao partido após ter sido ameaçado até de expulsão quando ficou evidente a negligência da polícia do DF no atos golpistas do 8 de janeiro.

AMBIÇÃO. A questão é que o MDB não se sente representado no governo Ibaneis, que relegou os melhores cargos do DF ao PP, partido com o qual flertou no primeiro mandato. Até o 8 de janeiro, o governador não escondia a vontade de se lançar a presidente em 2026.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Ibaneis Rocha, governador afastado (MDB-DF)

