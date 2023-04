Lira aceita abrir mão de relatoria da CPMI do 8 de janeiro, mas quer Renan distante da função

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu uma janela de acordo para ceder a relatoria da CPMI do 8 de janeiro. Ele sinalizou que topa abrir mão de indicar o deputado André Fufuca (PP-MA) desde que Renan Calheiros (MDB-AL), seu rival em Alagoas, fique longe da tarefa. Um ponto do meio seria Lira indicar como presidente do colegiado Arthur Maia (União-BA).

Um dos motivos que pesaram na decisão de Lira, além da rivalidade regional, é o risco de o PP ficar obrigado a tomar um lado na CPMI, ou do governo ou de bolsonaristas. O PP é o pilar do Centrão.

Arthur Lira, presidente da Câmara. Foto: Wilton Junior/Estadão - 25/04/2023

Há dois dias, auxiliares do ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política, foram informados por técnicos da Mesa do Congresso que o Senado deveria ficar com a presidência da CPMI e a Câmara com a relatoria.

Não há regras claras sobre o assunto no regimento interno e, por isso, a definição do presidente poderia ir para o voto, caso não houvesse acordo. A expectativa é que haja entendimento até a próxima semana.