Lula começou a ensaiar na China sua entrada na coordenação política do governo

Aliados de Lula dizem que ele dá sinais de que, há algum tempo, deseja participar mais ativamente da articulação política. Um desses gestos foi durante a viagem à China, em que o presidente convidou líderes partidários para acompanhá-lo. Na ocasião, Lula agiu pessoalmente para destravar a sabatina de seu indicado para a Abin, que enfrentava resistência do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

O presidente Lula, durante viagem à China. Foto: Eraldo Peres/AP - 04/04/2023

O presidente deve entrar nas tratativas com as legendas da base a partir da próxima semana, conforme mostrou o Estadão, para evitar que a proposta do novo marco fiscal seja desfigurada.

Auxiliares de Lula queriam que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participasse das conversas com os políticos, mas o ministro viaja para o Japão na segunda (8), para reunião do G7, e só retorna no outro domingo (14).