MP do Minha Casa, Minha Vida já tem mais de 300 emendas no Congresso

Das quatro medidas provisórias de Lula que aterrissaram no Congresso, a que recebeu mais sugestões de parlamentares para alterar o texto do Executivo foi a do Minha Casa Minha Vida, com 300 emendas. Em seguida, vem a do Bolsa Família.

Aureo Ribeiro, líder do Solidariedade na Câmara. Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados - 30/11/2021

As alterações vêm até de aliados. O líder do Solidariedade, Áureo Ribeiro (SD-RJ), sugere ampliar a renda dos beneficiários do programa e ainda autorizar o uso do Fundo Nacional para Calamidades Públicas no programa, quando houver necessidade de atender a vítimas de desastres.