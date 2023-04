Juristas com trânsito no STF afirmam que há um jeito simples de Sergio Moro escapar do processo de calúnia contra Gilmar Mendes, a quem atribuiu a venda de habeas corpus. Basta gravar um vídeo de retratação, o que é previsto no artigo 143 do código penal. A retratação é unilateral, ou seja, não precisaria de anuência do ofendido, e teria o condão de anular o processo. A dúvida é saber se Moro aceitaria gravar um vídeo assim.

