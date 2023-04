Paulo Teixeira tenta evitar perda da Conab para Agricultura

Antevendo uma possível derrota no Congresso, a última tentativa do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e do presidente da Conab, Edegar Pretto, é convencer os parlamentares a aceitarem uma gestão compartilhada da Conab com o Ministério da Agricultura.

Teixeira apresentou na última quarta (26) a minuta de um decreto com esta finalidade ao relator da MP da reestruturação da Esplanada, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), mas não o convenceu.

Na conversa, o relator disse a Teixeira que não concorda com o formato atual de um acordo verbal, no qual a Agricultura tem a prerrogativa de indicar diretores na instituição.

Isnaldo está alinhado com a bancada do PSD, que faz parte do mesmo bloco que o do seu partido na Câmara, e que segue empenhada em levar a Conab para a Agricultura. O ministro Carlos Fávaro é do PSD.

Alguns deputados creem que a única saída seria Lula se envolver no tema, mas interlocutores do Planalto garantem que ele não pretende comprar a briga com os ruralistas.

O relator Isnaldo Bulhões chegou a dizer para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que o governo precisa chegar a um entendimento interno sobre esse e outros temas, e que não vai propor a ideia de gestão compartilhada. por conta própria

O MDA e a Conab têm feito reuniões diárias com outras pastas para tentar fechar uma proposta de gestão compartilhada que possa ser aceita por Isnaldo. Anteontem, por exemplo, um dos encontros reuniu representantes do Ministério das Relações Institucionais, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Casa Civil.

A ideia da gestão compartilhada deveria ter saído por decreto no início do ano, mas o governo recuou. No lugar, cedeu uma diretoria da Conab para a Agricultura indicar integralmente e outra indicada em conjunto com a Fazenda. A solução não agradou.