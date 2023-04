Economista Pedro Fernando Nery assume cargo na vice-presidência de Alckmin

O economista Pedro Fernando Nery, colunista do Estadão, aceitou o convite de Geraldo Alckmin e será diretor da assessoria de temas econômicos e sociais da vice-presidência da República. O anúncio está previsto para esta terça (18). Com isso, ele deixará de publicar no jornal

O economista Pedro Fernando Nery. Foto: Dida Sampaio/Estadão