Parte do PT trabalha para que Lula não indique Rodolfo Fróes para a diretoria do BC quando voltar da China. Integrantes da sigla dizem que o executivo do mercado financeiro fez contribuições eleitorais ao Partido Novo, que apoiou Jair Bolsonaro e hoje é parte da oposição.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 10/03/2023 Foto: EVARISTO SA / AFP

Pronto, Falei! Lindbergh Farias, deputado federal (PT-RJ)

“Manter a taxa de juros é uma covardia. Estão agindo de forma irresponsável para aumentar a recessão, o desemprego e sabotar o governo Lula.”