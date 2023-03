Por federação com PSB, PDT pode apoiar candidatura de Tabata à prefeitura de São Paulo

A federação que está sendo costurada por PSB e PDT não deve afetar os planos da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) de se candidatar à prefeitura de São Paulo em 2024. Embora ela tenha saído do PDT em 2019 trocando farpas com dirigentes do partido, o presidente do diretório paulistano, Antonio Neto, afirma que o desentendimento da cúpula com a parlamentar não seria um motivo de oposição à candidatura dela. “Nós temos divergências, mas ela é uma grande deputada. Não fazemos política olhando pelo retrovisor”, disse. Neto admite que a parlamentar é o nome mais forte para o cargo dentre os quadros das duas legendas. No PSB, porém, o clima ainda é de desconfiança sobre a real vontade do PDT em apoiá-la.

LADO. Tabata quer o apoio de Geraldo Alckmin (PSB) na empreitada. Aliados dele afirmam que nada o impede de auxiliá-la, ainda que este cenário o coloque em oposição a Lula, comprometido com Guilherme Boulos (Psol-SP). Um dos principais fiadores de Tabata é Márcio França. </CW>

Deputada Tabata Amaral. FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO





Sinais particulares, por Kleber Sales. Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)