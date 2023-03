Produtores de soja são ausência em comitiva de Lula à China

Apesar de a China ser o maior comprador de soja em grão do Brasil, nenhuma entidade que representa os produtores vai participar da comitiva de empresários que acompanha o presidente Lula na viagem ao país. No agro, são mais de 100 os que devem acompanhar o presidente, a maior parte do setor de carnes.

LULA BRASÍLIA DF 20.03.2023 LULA / MAIS MÉDICOS NACIONAL OE - O Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante anúncio da retomada do Programa, Mais Médicos para o Brasil, em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (20) no Palácio do Planalto em Brasília - DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

Na cadeia da soja, além da Abiove (que reúne os produtores de óleo de soja), comente Kleverson Scheffer, filho de Eraí Maggi, confirmou participação. Ele viaja em nome da Maggi. A presença da Aprosoja, que apoiou Jair Bolsonaro na eleição, poderia ser um sinal de trégua dos produtores com Lula.