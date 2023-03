PSB reclama de negativa da Petrobras a indicado do partido para conselho

Integrantes do PSB consideram que o Comitê de Pessoas (Cope) da Petrobras contrariou decisão do ministro do STF Ricardo Lewandowski sobre a Lei das Estatais ao rejeitar, na última sexta (17), a indicação do ex-ministro de Ciência e Tecnologia Sergio Rezende para o Conselho de Administração da companhia. Ele foi indicado pelo presidente da empresa, Jean Paul Prates.

O ministro Sergio Rezende, em 2007. Foto: Robson Fernandjes/AE

A justificativa da Petrobras é que Rezende mantém atuação na legenda e, por isso, não poderia assumir o cargo.

No entanto, o PSB argumenta que Lewandowski delimitou a exigência de quarentena “àquelas pessoas que ainda participam de estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”.

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, afastou Rezende do diretório nacional no dia 6 de março.

A decisão de Lewandowski será levada a debate pelo pleno do STF, que deve julgar recurso do PDT que questiona o prazo de quarentena da Lei das Estatais.