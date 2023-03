Salles contrata marqueteiro de Tarcísio

O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro Ricardo Salles contratou o marqueteiro da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, Pablo Nobel, para ajudá-lo em seu projeto de candidatura à Prefeitura da capital. Há cerca de duas semanas, o publicitário argentino o procurou e disse que gostaria de trabalhar a sua imagem como a de um conservador moderado, a exemplo do que fez com Tarcísio.

RICARDO SALLES. FOTO: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Nobel vai orientar a linha de comunicação de Salles, que nas próximas semanas deve intensificar críticas à gestão do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), nas redes sociais.