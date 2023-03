Alesp deve criar duas novas comissões para agradar aliados de Tarcísio

A pedido de Tarcísio de Freitas, o presidente da Alesp, Carlos Pignatari (PSDB), pretende alterar o regimento interno da assembleia para criar duas comissões: Turismo e Pessoas com Deficiência. O objetivo é agradar às bancadas do PSD e do PSB.

O Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Foto: Bruna Sampaio/ALESP

CHEGA MAIS. As comissões nascerão do desmembramento de duas que já existem, a de Direitos Humanos e a de Esportes. Ainda que os aliados de Tarcísio acreditem que o PSB deva votar com o governo paulista em muitas pautas, o partido afirma que seguirá independente.