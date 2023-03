Tarcísio quer ampliar participação dos municípios do interior no PIB paulista

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer aumentar a participação de municípios do interior no PIB paulista. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as regiões metropolitanas da capital e de Campinas concentram 71,5% das riquezas.

O secretário, Jorge Lima, trabalha na criação de 16 “coalizões empresariais” – para cada região administrativa do Estado. Os grupos vão elaborar propostas de fomento às economias locais, com o objetivo de atrair investidores. Não está descartada a oferta de subsídios para atrair empreendedores para cidades menores.