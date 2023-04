TCU multa servidores da Saúde por sobrepreço em contrato na gestão Eduardo Pazuello

O plenário do Tribunal de Contas da União decidiu multar dois servidores da gestão Jair Bolsonaro no Ministério da Saúde por firmar contrato com sobrepreço com a VTCLog. Alex Lial Marinho, então coordenador-geral de Logística de Insumos Estratégicos, deverá pagar R$ 50 mil e Roberto Ferreira Dias, R$ 79.000. A Corte também decretou que Dias não poderá ocupar cargos de confiança ou comissionados por cinco anos.

As sanções ocorrem no processo aberto em decorrência dos trabalhos da CPI da Covid, que investigou um aditivo ao contrato firmado pelo Ministério da Saúde com a VTCLog em 2021, que elevou em 18 vezes o valor inicial. A negociação foi feita pelos dois auxiliares de Eduardo Pazuello - Lial, assim como Pazuello, é egresso das Forças Armadas.

O TCU sustou o aditivo em setembro de 2021 e iniciou a apuração. A VTCLog foi poupada da declaração de inidoneidade, mas acabou alvo de dois processos de tomada de contas especial, que visa a investigar danos ao erário.

As tomadas de contas dizem respeito a dois pagamentos, no valor de R$ 150.157 e de R$ 6.307.257, feitos pelo Ministério da Saúde em 2021, considerados indevidos ou sem a documentação necessária pela Corte. A empresa também será alvo de nova representação no TCU, para investigar por que elevou de R$ 503.880 para R$ 3.680.000 o valor de sete usinas de oxigênio, requisitadas administrativamente pelo governo no auge da pandemia.