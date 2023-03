União Brasil vê dependência do governo por votos no Congresso

Até integrantes do União Brasil creditam à necessidade do governo em obter apoio no Congresso a permanência de Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Nada a ver com a sua defesa. Quem conversou com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) nos últimos dias disse que, sem a legenda, o PT não teria aprovado a PEC da Transição no ano passado e que ainda hoje não há margem para arriscar perder qualquer apoio. Para eles, a decisão de Lula é reflexo de uma “conta simples”, baseada no painel de votações.

Elmar Nascimento, líder do União, e Juscelino Filho. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados