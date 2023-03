Valdemar quer que Bolsonaro ajude a atrair prefeitos tucanos em SP para o PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já tem uma série de planos para o retorno ao Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, após idas e vindas, planeja deixar os Estados Unidos no final deste mês. Um dos principais deles envolve usar a popularidade de Bolsonaro para tentar atrair prefeitos do PSDB no Estado para o PL. Isso faz parte da estratégia de Valdemar de aumentar o controle dos municípios no pleito de 2024.

Valdemar Costa Neto na cerimônia de filiação de Jair Bolsonaro. Foto: Neto Sousa/Estadão - 30/11/2021

A avaliação é que o PSDB perdeu força nas últimas eleições, mas ainda assim detém uma quantia considerável de prefeitos no Estado — cerca de 40% das cidades são comandadas pela sigla. Isso significa que esses políticos podem ser atraídos para uma legenda com mais estrutura. O PL será o partido com maior quantia do fundo eleitoral e tempo de televisão no ano que vem.

Nesta sexta (24), Valdemar viajou a Mogi das Cruzes (SP) com Walter Braga Netto para iniciar os diálogos nos municípios e preparar o terreno para a vinda de Bolsonaro.

Além de SP, outro Estado que deve ter a atenção de Bolsonaro é o Rio de Janeiro. Um dos filhos do ex-presidente, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), cogita disputar a prefeitura da capital do Estado. O intuito dos Bolsonaro é enfraquecer o grupo político do atual prefeito Eduardo Paes (PSD).

Em conversas com aliados, Valdemar calcula que cerca de 30% do eleitorado do PL vota “em quem Jair Bolsonaro mandar”, seja quem for o candidato. Isso é visto por ele como um trunfo para realizar o plano de eleger mais de mil prefeitos pela siga em 2024.