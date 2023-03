Vice-governadora do DF foi orientada a não atuar contra retorno de Ibaneis

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), vinha sendo aconselhada por caciques de seu partido a entregar o cargo a Ibaneis Rocha (MDB) e não trabalhar para ficar no poder. Alexandre de Moraes autorizou Ibaneis a retornar ao posto. Políticos do entorno dos dois creem que o melhor para Celina é a volta de um governador fragilizado.

BRASILIA DF NACIONAL 10-01-2023 CELINA LEAO A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão,faz declaração à imprensa, para anunciar a criação de um grupo para restabelecimento da ordem na capital federal, após as invasões e depredações nos prédios do Congresso Nacional, Planalto e STF FOTO Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil