Michel Temer divulga nota ‘neutra’ e diz que apoiará candidato que defender democracia e reformas

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta quinta-feira, 6, em nota, que vai apoiar para a Presidência da República quem “defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas” em seu governo e propuser “ao Congresso Nacional as reformas que estão na agenda do País”. O emedebista não citou nominalmente nem Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem Jair Bolsonaro (PL), os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial.

Michel Temer (MDB) votou em um colégio no bairro do Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por volta das 10h deste domingo, 2

A nota do ex-presidente não dá pistas sobre fazer campanha ou colocar seu apoio em prática. O candidato do PT já disse diversas vezes que pretende rever a reforma trabalhista aprovada em 2017, durante a gestão de Temer. Quanto a Bolsonaro, uma das principais críticas de seus opositores diz respeito à defesa da democracia, diante dos ataques do atual chefe do Executivo às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral.

Na quarta-feira, 5, em meio à onda de adesões das campanhas de Lula e Bolsonaro, interlocutores de Temer afirmaram que ele se posicionaria a favor do presidente da República, tese que mais tarde foi negada pelo emedebista. A ex-candidata do MDB ao Planalto em 2022, Simone Tebet, anunciou que vai apoiar o petista no segundo turno.