MP do TCU quer pente-fino no financiamento de partidos e campanhas eleitorais

O subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado, apresentou uma representação ao Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo que a Corte faça um pente-fino no financiamento de partidos e campanhas eleitorais. No documento, Furtado solicita que o Tribunal “avalie a razoabilidade” de gastos bilionários para essa finalidade.

Ele avalia que o TCU deve fazer alguma coisa sobre a "destinação de recursos públicos para o financiamento de campanha por meio do fundo eleitoral e do fundo partidário em detrimento a outras destinações sociais". A informação foi publicada pela revista Veja e confirmada pelo Estadão. Só o PL, o partido com maior representação no Congresso Nacional, com 99 deputados e 14 senadores, receberá R$ 886 bilhões de fundo eleitoral.

O subprocurador-geral do MP do TCU, Lucas Furtado Foto: Dida Sampaio/Estadão

Furtado argumenta que a ação é uma tentativa de evitar que os valores sejam usados irregularmente. “Considerando materialidade dos recursos envolvidos nos Fundos Partidário e Eleitoral, bem como os riscos inerentes à má utilização desses recursos, mais do que justifica a atuação do Tribunal de Contas da União, tendo em vista que se trata de dinheiros públicos, diretamente oriundos do orçamento da União”, disse.