Ministro de Lula é questionado nas redes: ‘E os 5 milhões para a estrada da sua fazenda?’

BRASÍLIA - A revelação de que o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, destinou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire (MA), já provocou uma onda de cobranças públicas na redes sociais do próprio político. Na manhã desta segunda-feira, 30, Juscelino Filho (União-MA), evitou fazer referência à reportagem do Estadão e tentou mudar de assunto postando que “muito já foi feito” no primeiro mês do governo Lula. Foi o suficiente para começar a ser questionado por seguidores pelo uso de verba pública para beneficiar uma propriedade privada.

A fazenda que terá a estrada asfaltada tem uma pista de pouso para seu avião particular e um heliponto. “Me explica esse negócio de R$ 5 milhões para asfaltar sua própria rua”, ironizou uma seguidora no Instagram do ministro”.

Juscelino Filho, ministro de Lula é cobrado nas redes sociais por emenda do orçamento secreto que destinou verba para asfaltar estrada que passa em fazenda de sua família Foto: Reprodução

A cobrança veio também no Twitter e de pessoas que apoiam o governo Lula.

E aí @uniaobrasil44 que história é essa de mandar asfaltar ruas de frente de fazenda do @DepJuscelino heim?? Vão bagunçar o governo do @LulaOficial ??? — Michelle ⭐⚖♓📚❤️ (@Michelle9639879) January 30, 2023

Lula precisa exonerar @DepJuscelino urgente! e deixar claro que o Orçamento Secreto não será tolerado pelo executivo! @LulaOficial https://t.co/uenP1jmEoG — Gabriel Siqueira (@gabrieldread) January 30, 2023

O Estadão mapeou o caminho do dinheiro da apresentação da emenda por Juscelino ainda como deputado federal até a escolha da estrada que passa na sua fazenda. A pedido de Juscelino, os recursos foram parar na cidade de Vitorino Freire, cuja prefeita é irmão do parlamentar. O engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que assinou o parecer autorizando o valor orçado para a pavimentação foi indicado por seu grupo político.

Juscelino Filho foi indicado por Lula para comandar o Ministério das Comunicações, Pasta com orçamento de R$ 3 bilhões.